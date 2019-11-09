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На Ставрополье сгорели времянки

Один человек погиб

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара Арзгирском районе Ставропольского края. Об этом в субботу сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

"Утром субботы поступило сообщение о пожаре в Арзгирском районе. Огнем уничтожено 11 временных строений на площади 800 кв. метров. На месте пожара обнаружен погибший", - сказали в главке.

Причина пожара и гибели человека устанавливаются.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что времянки предназначались для работников, которые убирали урожай овощей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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