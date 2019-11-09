На складе в Реутове произошел пожар

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в производственно-складском здании в Реутове. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:27 мск поступило сообщение о пожаре в производственно-складском помещении в Реутове. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, существует угроза распространения на все здание", - сказали в ведомстве.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К настоящему времени пожарные локализовали возгорание в производственно-складском здании.

"Пожар локализован, тушение продолжается", - сказали в главке.

Количество людей, находившихся в момент пожара в здании, уточняется.