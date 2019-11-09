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Основателя военно-исторической реконструкции в России Соколова подозревают в убийстве

В субботу утром Олега Соколова извлекли из реки на одной из набережных города, а в его рюкзаке нашли женские руки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают находящегося в больнице преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова по подозрению в убийстве, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

"На данный момент подозреваемого допрашивают в больнице", - сказал источник. В свою очередь, источник в следственных органах добавил, что в личных вещах и в квартире ученого нашли останки человека. Пока Соколов процессуально не задержан, поскольку с переохлаждением находится в больнице.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Петербургу, в субботу утром на одной из набережных города из реки извлекли мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружили две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - прокомментировали ТАСС произошедшее в пресс-службе СПбГУ.

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца, следует из данных на официальном сайте вуза. В 2003 году президент Французской республики Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургШирак, Жак
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