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В Петербурге задержали историка и военного реконструктора, подозреваемого в убийстве

Информация о том, что Олег Соколов дает признательные показания, не соответствует действительности, сообщили в СК
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© Сергей Коньков/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали находящегося в больнице преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова по подозрению в убийстве женщины. Эту информацию ТАСС подтвердили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Он официально задержан", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении также сообщили ТАСС, что распространяемая в ряде СМИ информация о том, что Соколов дает признательные показания, не соответствует действительности.

По данным Следственного управления СК РФ по Петербургу, в субботу утром на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС, что речь идет о Соколове.

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца, следует из данных на официальном сайте вуза. В 2003 году президент Французской республики Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 г. под руководством Соколова создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.

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Россия
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