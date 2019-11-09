В Екатеринбурге арестовали учащегося колледжа, обвиняемого в убийстве девушки-подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве девушки-подростка, которая умерла от ранений, полученных в массовой драке. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба Свердловского областного суда.

"Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя арестовал 18-летнего учащегося колледжа, обвиняемого в убийстве школьницы", - говорится в сообщении.

Во вторник, 5 ноября, 15-летняя девушка получила ножевое ранение во время массовой драки в районе Уралмаш Екатеринбурга, позже она умерла в больнице. В региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что в связи с ее гибелью возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали, он признался в совершении преступления.