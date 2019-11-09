Экс-главу Элисты подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

ЭЛИСТА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Элистинского городского собрания - глава города Элиста подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания - главы города Элиста. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, он совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry и передаче его в собственность родственника. Тем самым чиновник нанес государству ущерб, уточнили в СУ СК РФ по республике.

"Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.