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СК в Коми возбудил уголовное дело после смерти мирового судьи

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в квартире в городе Микунь

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального управления.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту смерти мирового судьи Жешартского судебного участка", - сообщается на сайте.

В СК не уточняют, по какой статье возбуждено дело. По информации следователей, тело судьи с огнестрельным ранением нашли в ночь на 9 ноября в квартире в городе Микунь Усть-Вымского района. По предварительным данным, произошедшее не связано с профессиональной деятельностью погибшего.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства случившегося.

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