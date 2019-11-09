В Польше по запросу России задержан один из лидеров украинских националистов

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом сообщила украинский общественный деятель Елена Терещенко.

"Сегодня в восемь утра по запросу России польские пограничники задержали Игоря Мазура ("Тополь")", - написала она в Facebook.

Кроме того, информацию о задержании подтвердил бывший украинский дипломат Маркиян Лубкивский. Он уточнил, что украинские дипломаты в Польше "делают все для освобождения Мазура".

Как ожидается, в понедельник суд города Холм вынесет решение о дальнейшей судьбе националиста.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинском столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя партии УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).