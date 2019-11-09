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Основатель татарской лиги КВН погибла в ДТП

Также в аварии пострадали еще четыре человека

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Основатель татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ДТП на трассе Казань - Набережные Челны. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан.

"Дорогие соратники, уважаемые члены клуба, поклонники КВН. Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань - Набережные Челны. После полуфинала татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов. Погибла основательница татарской лиги КВН, человек-легенда Таштабанова Фарида Якубовна", - говорится в сообщении. По информации клуба, в ДТП пострадали еще четыре человека. Двое из них находятся в реанимации, при чем один - в состоянии комы. 

Таштабанова была многолетним руководителем татарской лиги КВН, а до последнего времени - почетным членом жюри.

Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан основан 17 ноября 1994 года. Согласно информации на официальном сайте, в истории клуба насчитывается свыше 800 официально зарегистрированных команд КВН из республики, в состав которых входят более 15 тыс. участников различных возрастных групп.

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