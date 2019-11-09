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В Башкирии один человек погиб во время земляных работ

В результате ЧП пострадали еще два человека

ТАСС, 9 ноября. Стенка траншеи обвалилась при проведении земляных работ в Башкирии, один рабочий погиб. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В субботу поступило сообщение о том, что в населенном пункте Учалы во время проведения земляных работ на глубине двух метров произошел обвал стенки траншеи. Под землей оказались три работника, которые находились в это время в траншее. Мужчина 1981 года рождения погиб, еще двое мужчин 1980 и 1988 годов рождения с различными травмами переданы бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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РоссияБашкортостан
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