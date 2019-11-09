Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве.
- По данным следствия, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.
- Следователи задержали находящегося в больнице Соколова, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
- Источник в следственных органах добавил, что в личных вещах и в квартире ученого нашли останки человека.
- Водолазы ищут в реке Мойке останки тела предполагаемой жертвы историка, сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
- Адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.
- Предполагаемой жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, соавтор ряда научных работ, сообщили источники в правоохранительных органах.
- По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.
- В СПбГУ заявили, что "шокированы этим известием". В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.