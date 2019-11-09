В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус попал в аварию в Новоселовском районе Красноярского края, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Погибшие и пострадавшие есть. Двое погибли, восемь пострадали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Новоселовской ЦРБ ТАСС сообщили о десяти пострадавших. "Доставлены 10 человек, все взрослые. Ими занимаются врачи", - сказали в больнице.

В региональном главке МВД подтвердили факт ДТП. По предварительной информации, Toyota Hiace столкнулась с остановившимся на светофоре грузовиком "Камаз". Погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Всего в автобусе было 15 человек, следовали они из Красноярска в Кызыл.

По информации полученной ТАСС от ГИБДД РФ, в аварии пострадали девять человек. "Девять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказали в ведомстве. Также там отметили, что ДТП произошло на 234-м км трассы "Енисей".

В субботу ГИБДД предупредила водителей и пешеходов о возможных осложнениях дорожной обстановки в связи со снегом.

В новость внесены изменения (23:37 мск) - добавлены подробности, уточняется информация о пострадавших.