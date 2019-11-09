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Здание фельдшерского пункта частично обрушилось в чеченском селе

В происшествии никто не пострадал

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Здание фельдшерского пункта частично обрушилось в селе Новые Атаги Шалинского района Чечни, пострадавших нет, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах республики.

"В селе Новые Атаги обрушилось здание фельдшерского пункта дневного стационара. Площадь [обрушения] - 150 кв. м. Пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике, общая площадь здания - 600 кв. м. "Пострадавших нет. Возгорания не было", - рассказали в ведомстве.

В Минздраве республики подтвердили, что частично обрушилось здание фельдшерского пункта. "Причины устанавливаются", - отметили в Минздраве.

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