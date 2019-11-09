Водолазы нашли останки неизвестного при поисках тела предполагаемой жертвы историка СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Водолазы во время поисков в реке Мойке останков тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова, который был задержан в субботу в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве, нашли останки другого неизвестного человека. Об этом ТАСС сообщили в учреждении "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга".

"Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали", - сказала собеседница агентства. Водолазы продолжат поиски в воскресенье.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, в реке обнаружен скелет неизвестного человека. "Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что вопрос о возбуждении второго уголовного дела решается не в отношении преподавателя СПбГУ, а по факту обнаружения.

По данным источников в правоохранительных органах, предполагаемой жертвой историка могла стать его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка, по предварительным данным, приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила вуз три года назад. В следственных органах ТАСС рассказали, что сотрудники также проверяют появившуюся в СМИ информацию, что Соколов якобы бил студенток.

О Соколове

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца, следует из данных на официальном сайте вуза. В 2003 г. президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории страны и ее армии.

В 1976 г. Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 г. под руководством Соколова создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.