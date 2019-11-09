Уголовное дело возбудили после убийства и захвата заложника в Магадане

ТАСС, 10 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и захвате заложника в Магадане. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

В субботу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Магадане молодой человек убил знакомого и держал в заложниках девушку, которую позднее удалось освободить.

"Следственным отделом по городу Магадану СУ СК РФ по Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и п. "в", "г", ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"). [Подозреваемый] мужчина задержан, заложница освобождена, ее здоровью угрозы нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, следователи проводят необходимые мероприятия. "Будет решаться вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.