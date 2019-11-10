Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП на Сахалине

В результате происшествия еще один человек пострадал

ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП, которое произошло в ночь на воскресенье в городе Поронайске Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Примерно в 01:45 [17:45 мск субботы] 24-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II в городе Поронайске, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, 21-летний молодой человек, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение города", - сказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после убийства и захвата заложника в Магадане
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, заложницу освободили, ее здоровью ничто не угрожает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС