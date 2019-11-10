Три человека погибли в ДТП на Сахалине

ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП, которое произошло в ночь на воскресенье в городе Поронайске Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Примерно в 01:45 [17:45 мск субботы] 24-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II в городе Поронайске, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, 21-летний молодой человек, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение города", - сказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.