СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым

СИДНЕЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс в воскресенье обнаружила тело мужчины на юге крупнейшего города Австралии. Предположительно, это россиянин, который разыскивался по подозрению в совершении убийства, сообщает телерадиокорпорация ABC .

По ее данным, тело мужчины было обнаружено в районе Тарен Пойнт. По предварительным данным, это гражданин РФ Владимир Кондаков. Сообщается, что личность и причина смерти еще официально не установлены.

По версии полиции, 49-летний Владимир Кондаков в среду напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. В результате нападения Метледж погиб. Также Кондаков тяжело ранил сына предпринимателя, который был позднее доставлен в больницу. В ходе поисков подозреваемого полиция Сиднея задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак, однако успеха это не принесло.