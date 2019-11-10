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СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым

Личность и причина смерти еще официально не установлены. По предварительным данным, речь идет о гражданине России Владимире Кондакове, которого подозревают в убийстве австралийца

СИДНЕЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс в воскресенье обнаружила тело мужчины на юге крупнейшего города Австралии. Предположительно, это россиянин, который разыскивался по подозрению в совершении убийства, сообщает телерадиокорпорация ABC.

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По ее данным, тело мужчины было обнаружено в районе Тарен Пойнт. По предварительным данным, это гражданин РФ Владимир Кондаков. Сообщается, что личность и причина смерти еще официально не установлены.

По версии полиции, 49-летний Владимир Кондаков в среду напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. В результате нападения Метледж погиб. Также Кондаков тяжело ранил сына предпринимателя, который был позднее доставлен в больницу. В ходе поисков подозреваемого полиция Сиднея задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак, однако успеха это не принесло.

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