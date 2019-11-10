Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авария на 31 км МКАД парализовала движение на трех полосах

Движение затруднено от пересечения МКАД с Востряковским проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 5450

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошла в воскресенье на севере Москвы. В результате происшествия три полосы кольцевой автодороги перекрыты. Об этом говорится  в сообщении на странице "Московский транспорт" в Twitter.

"Движение по внутренней стороне осуществляется по 4 и 5 полосам. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Движение ограничено от пересечения МКАД с Востряковским проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 5450.

О пострадавших не сообщается.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым
Личность и причина смерти еще официально не установлены. По предварительным данным, речь идет о гражданине России Владимире Кондакове, которого подозревают в убийстве австралийца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС