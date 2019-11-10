Авария на 31 км МКАД парализовала движение на трех полосах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошла в воскресенье на севере Москвы. В результате происшествия три полосы кольцевой автодороги перекрыты. Об этом говорится в сообщении на странице "Московский транспорт" в Twitter.

"Движение по внутренней стороне осуществляется по 4 и 5 полосам. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Движение ограничено от пересечения МКАД с Востряковским проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 5450.

О пострадавших не сообщается.