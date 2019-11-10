Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

В Петербурге возобновили поиск останков предполагаемой жертвы историка Соколова

Накануне во время поисков фрагментов тела погибшей девушки водолазы нашли останки неизвестного человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В воскресенье утром водолазы продолжили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова. Его задержали в субботу в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в городской поисково-спасательной службе.

На эту тему
Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Поиск продолжен", - сказал собеседник агентства.

Накануне в рамках поисков фрагментов тела погибшей девушки водолазы нашли останки другого, неизвестного человека.

Соколов был задержан по подозрению в убийстве 24-летней девушки. Утром в субботу его извлекли из воды у набережной Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Также фрагменты тела человека нашли в его квартире.

О Соколове

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца.

В 2003 г. президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории страны и ее армии.

В 1976 г. Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 г. под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
Реклама на ТАСС
В Хакасии сошла снежная лавина
Под снегом ищут человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС