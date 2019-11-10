В Петербурге возобновили поиск останков предполагаемой жертвы историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В воскресенье утром водолазы продолжили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова. Его задержали в субботу в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в городской поисково-спасательной службе.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Поиск продолжен", - сказал собеседник агентства.

Накануне в рамках поисков фрагментов тела погибшей девушки водолазы нашли останки другого, неизвестного человека.

Соколов был задержан по подозрению в убийстве 24-летней девушки. Утром в субботу его извлекли из воды у набережной Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Также фрагменты тела человека нашли в его квартире.

О Соколове

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца.

В 2003 г. президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории страны и ее армии.

В 1976 г. Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 г. под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.