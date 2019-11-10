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При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

Во время происшествия он катался на снегоходе

ТАСС, 10 ноября. В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"В 12:05 мск до прибытия на место подразделений МЧС России силами волонтеров обнаружено тело попавшего под лавину человека без признаков жизни", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Приисковое в Хакасии в результате схода лавины завалило снегом одного человека, который катался на снегоходе. Поиски вели сотрудники базы отдыха "Сноулаб При".

Теги
РоссияХакасия
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