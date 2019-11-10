На Кубани 41 ребенок госпитализирован в инфекционное отделение больницы

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Массовое поступление 41 ребенка разных возрастов произошло в инфекционное отделение Кропоткинской больницы Краснодарского края. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава.

"9 ноября 2019 года в Кропоткине произошло массовое поступление детей школьного возраста в детское инфекционное отделение с кишечными явлениями. Поступивших с жалобами 9 ноября 28 человек, из школ № 11, 7, 44 , 45 , 17. По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек…. Тяжелых нет. Дети разных возрастных групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты из клинической детской инфекционной больницы.