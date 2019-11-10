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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

Источник: убитая выпускница СПбГУ погибла от огнестрельного ранения

Предполагается, что ее застрелили из обреза 7 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Предполагаемая жертва историка и военного реконструктора Олега Соколова, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была застрелена 7 ноября.

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Эту информацию ТАСС в воскресенье подтвердил источник в следственных органах.

"Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября - подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ссоры.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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