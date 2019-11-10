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В Казахстане скончались двое детей, провалившихся под лед на водоеме

Еще один ребенок, которого удалось спасти, остается под наблюдением врачей

НУР-СУЛТАН, 10 ноября. /ТАСС/. Двое детей, провалившихся под лед на водоеме, скончались в городе Житикара Костанайской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов в воскресенье.

"10 ноября примерно в 16:25 (13:25 мск) на искусственном водоеме сотрудниками полиции спасены трое детей, которые во время игры на неокрепшем льду по неосторожности провалились в воду глубиной на два метра. Сотрудники полиции оперативно передали пострадавших прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В Центральной районной больнице медиками констатирована смерть двух детей 2014 и 2013 годов рождения предварительно от переохлаждения", - рассказал Нурахметов.

Еще один спасенный ребенок 2011 года рождения остается под наблюдением врачей, у него состояние средней степени тяжести. При попытке спасения детей получил переохлаждение и госпитализирован очевидец 1954 года рождения, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

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