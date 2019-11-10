Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек

Еще 30 пострадали, 36 числятся пропавшими без вести

ТАСС, 10 ноября. По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона "Бульбуль", обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. "Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации", - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.

Циклон "Бульбуль" обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.

Теги
Бангладеш
Реклама на ТАСС
Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза
Однако обвинение Олегу Соколову пока не предъявили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС