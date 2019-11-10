Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи в воскресенье допросили преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве выпускницы вуза. Как сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный "придерживается признательной позиции".

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"Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов) остался в признательной позиции", - сказал адвокат.

Он отметил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено, по его словам, скорее всего это сделают в понедельник. Октябрьский районный суд Петербурга уже назначил заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, оно состоится 11 ноября. Как ранее говорил ТАСС адвокат Соколова, его подзащитный оформил явку с повинной.

Также Почуев рассказал, что, несмотря на то, что его клиента доставили на допрос в следственное управление из Мариинской больницы, показаний для его госпитализации нет.

"Показаний для госпитализации нет. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания", - сообщил защитник.

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