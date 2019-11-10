Водолазам снова не удалось найти останки предполагаемой жертвы историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Водолазы в воскресенье завершили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ТАСС сообщили в городской поисково-спасательной службе.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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"Поисковые работы закончены на сегодня", - сказал собеседник агентства.

Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что останков водолазы за воскресенье не нашли. Накануне во время поисков фрагментов тела погибшей девушки обнаружены останки другого человека, чья личность не установлена.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга планирует рассмотреть ходатайство следствия об аресте Соколова, который ранее признался в совершении убийства.