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Французская полиция изъяла крупную партию кокаина из Бразилии

Благодаря созданной системе видеонаблюдения в порту Гавра полиция обнаружила два подозрительных контейнера

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции конфисковали в Гавре (север Франции) 680 кг кокаина, который был доставлен из Бразилии. Об этом в воскресенье сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, операцию по изъятию наркотиков провело Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке бразильских коллег. Благодаря созданной системе видеонаблюдения в порту Гавра полиция обнаружила два подозрительных контейнера, в которых содержались пакеты с кокаином.

Трое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков помещены под стражу. В квартире одного из них в Гавре были обнаружены автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

По официальным данным, в 2018 году власти Франции изъяли около 15 т кокаина. Порт Гавра в последние годы стал одним из главных центров на пути наркотрафика во Франции. В 2017 году на его территории было конфисковано около 3,5 т кокаина (из 17,5 т на территории всей Франции).

Теги
БразилияФранция
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