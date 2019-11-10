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В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Его площадь составила 145 кв. м

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Порыв трубопровода в Лениногорском районе Татарстана стал причиной разлива нефтяной эмульсии на площади 145 кв. м. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 16.35 (мск) воскресенья при мониторинге социальных сетей выявлена информация о разливе нефтяной эмульсии на территории Шугуровского сельского поселения Лениногорского муниципального района. В 17.40 (мск) на место происшествия прибыла оперативная группа Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона, которая установила, что произошел порыв трубопровода диаметром 89 мм на участке от скважины до блока гребенки. Общая площадь разлива составила 145 кв.м. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным управления, в 18:00 (мск) течь была устранена. Пострадавших нет.

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