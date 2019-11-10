В Курской области полиция возбудила уголовное дело после аварии с микроавтобусом

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция в Курской области возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения" после столкновения в воскресенье микроавтобуса с внедорожником. В результате аварии один человек погиб и 13 человек получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пассажир внедорожника Great Wall Hover умер на месте, водитель и еще один пассажир автомобиля, а также 11 пассажиров микроавтобуса Peugeot доставлены в лечебное учреждение. По уточненным данным ведомства, авария в Железногорском районе произошла после того, как внедорожник при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым микроавтобусом, следовавшим по маршруту Курск - Брянск.