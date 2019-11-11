Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей

Сергей Иванец также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей
© Константин Васильев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

"Тихоокеанский флотский военный суд приговорил признать Иванца виновным в преступлениях, связанных с растратой <...> назначить окончательное наказание путем частичного сложения наказаний на срок семь лет в исправительной колонии со штрафом в 500 тыс. рублей", - сказал судья.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом
Площадь возгорания составила 80 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС