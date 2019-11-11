Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

"Тихоокеанский флотский военный суд приговорил признать Иванца виновным в преступлениях, связанных с растратой <...> назначить окончательное наказание путем частичного сложения наказаний на срок семь лет в исправительной колонии со штрафом в 500 тыс. рублей", - сказал судья.