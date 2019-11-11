Пожароопасный режим введен в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

ТАСС, 11 ноября. Пожароопасный режим введен в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае в связи с угрозой распространения лесных пожаров на территории, где обитают дальневосточные леопарды и амурские тигры. Посещение нацпарка туристами частично запрещено, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения особого режима на "Земле леопарда". Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 км минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено", - говорится в сообщении.

Угрозу особо охраняемой территории представляют неконтролируемые палы сухой травы на дачных участках и сельскохозяйственных полях, которые могут перекинуться на национальный парк.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.