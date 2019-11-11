Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожароопасный режим введен в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

В национальном парке проложено более 250 км минерализованных полос, временно запрещено посещение объекта вне турмаршрутов

ТАСС, 11 ноября. Пожароопасный режим введен в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае в связи с угрозой распространения лесных пожаров на территории, где обитают дальневосточные леопарды и амурские тигры. Посещение нацпарка туристами частично запрещено, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения особого режима на "Земле леопарда". Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 км минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено", - говорится в сообщении.

Угрозу особо охраняемой территории представляют неконтролируемые палы сухой травы на дачных участках и сельскохозяйственных полях, которые могут перекинуться на национальный парк.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Чрезвычайное положение из-за лесных пожаров объявлено в самом населенном штате Австралии
Сложные погодные условия затрудняют борьбу с огнем и быстрое распространение пожаров по всему побережью Нового Южного Уэльса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС