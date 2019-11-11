Открывшему стрельбу в метро Москвы полицейскому предъявили обвинение во взятке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейскому Алексею Смирнову, который устроил стрельбу из пистолета на станции "Рязанский проспект" столичного метро, предъявили обвинение в мелкой взятке. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Михаил Корчагин.

"Помимо ранее инкриминируемого покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, Смирнову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 291.2 ("Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей"). В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о продление меры пресечения Смирнову в виде заключения под стражу", - сказал Корчагин. Ранее сообщалось, что в отношении Смирнова возбудили уголовное дело о взятке, но обвинений не предъявили.

Как сказал ТАСС один из адвокатов Смирнова Михаил Корчагин, предъявление обвинения может быть обусловлено действиями сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене 18 сентября, в результате которых на станции "Рязанский проспект" один из сотрудников отдела был убит, а второй ранен. "Именно данная взятка, по словам работников УСБ, была якобы передана Смирнову, после чего они потребовали от него пройти с ними в комнату полиции", - отметил он.

Между тем адвокат Смирнова Александр Самухов отметил, что защита настаивает на психолого-психиатрической экспертизе полицейского. "Смирнову до настоящего момента не назначена судебно-психиатрическая экспертиза, причем следствие отказало защите в истребовании и приобщении к материалам уголовного дела данных о наличии у Смирнова травм головы, полученных им в результате избиения, которому он подвергся несколько лет назад. Мы настаиваем на необходимости ее проведения, считаем, что с ее помощью можно получить сведения, имеющие значение для уголовного дела", - сказал защитник.

Кроме того источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что уже завершена судебно-медицинская экспертиза погибшего сотрудника Максима Веялко, которая показала, что он умер от огнестрельных ранений, полученных на станции.

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ МВД попытались спровоцировать дачу взятки.