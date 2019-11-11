Под Оренбургом ликвидировали пожар, в котором погибли пять человек

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар в двухквартирном доме в поселке Жилгородок Оренбургского района Оренбургской области, в результате которого погибли пять человек, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"В 08:24 местного времени (06:24 мск) пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 00:25 (22:25 мск). По предварительным данным, площадь пожара составила 80 кв. м. На месте работали 30 спасателей, было привлечено 12 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после ликвидации открытого горения пожарные вынесли из дома тела пяти погибших. "Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.