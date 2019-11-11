Трое детей погибли при пожаре в Курской области

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Трое детей из многодетной семьи стали жертвами пожара в частном доме в Курской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар возник в поселке Пристень рано утром в частном одноэтажном доме, у которого два хозяина. В нем проживает семья с четырьмя детьми. При тушении пожара обнаружены тела трех детей", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что родители с одним ребенком смогли покинуть горящий дом.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Причины возгорания выясняются.