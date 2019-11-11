Суд в Перми признал невменяемой женщину, заморившую голодом 14-летнюю дочь

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Пермский краевой суд признал женщину из города Краснокамска Пермского края, заморившую голодом свою дочь, невменяемой и отправил ее на лечение в психиатрический стационар, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил освободить от уголовной ответственности за совершение ею в состоянии невменяемости общественно опасного деяния, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Применить в отношении Кисленко принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Из под стражи освободить", - огласил решение судья.

Дочь подсудимой умерла 16 июля 2018 года. Женщина, увидев, что ее 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи, прибывшие медики констатировали смерть девочки. Вероятной причиной смерти ребенка называли истощение, так как девочка якобы больше месяца почти ничего не ела. Ее мать задержали 25 июля прошлого года после того, как расследование смерти школьницы взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, следователи посчитали, что мать может быть виновна в убийстве своей несовершеннолетней дочери.

В сентябре 2019 года суд признал виновной заместителя директора по воспитательной работе школы №3 города Краснокамска и назначил ей два года лишения свободы условно. По мнению следствия, из-за халатности женщины ребенок умер, школа не приняла мер, чтобы предотвратить трагедию, завуч не проверила семью и не сообщила, что ребенок находится в опасности.