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Задымление в локомотиве поезда "Москва - Киев" произошло под Брянском

Пострадавших нет

ТАСС, 11 ноября. Поезд "Москва - Киев" задержан в пути почти на три часа из-за задымления в электрощите локомотива, которое произошло утром в понедельник на станции Алтухово в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Брянского отделения Московской железной дороги.

"На станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги произошла не запланированная остановка пассажирского поезда № 5 "Москва - Киев". Это связано с задымлением локомотива, локомотивная бригада незамедлительно остановила состав и отцепила локомотив от вагонов. Поезд задерживается в пути следования примерно на три часа", - сказал собеседник агентства.

На движение других поездов ситуация не повлияла, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание ликвидировано в 03:58 мск на площади около 2 кв. м. "Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияБрянская область
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