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Экс-мэра Каспийска взяли под подписку о невыезде

Джамалудина Омарова подозревают в превышении полномочий при выделении земельного участка

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи взяли под подписку о невыезде бывшего мэра Каспийска Джамалудина Омарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

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"В связи с тем, что Омарову 74 года, следствие в качестве меры пресечения ограничилось подпиской о невыезде", - сказал собеседник.

По данным следствия, Омаров в конце декабря 2010 года без проведения торгов в нарушение установленного порядка подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. Позднее был заключен незаконный договор аренды этого участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 млн рублей, что повлекло за собой существенное нарушение интересов муниципалитета. Следователи 7 ноября провели обыски по месту бывшей работы Омарова и у него дома.

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