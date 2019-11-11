СМИ: 10 человек погибли в Индии из-за циклона "Булбул"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в восточной части Индии из-за циклона "Булбул" ("Соловей"), который в воскресенье обрушился на северо-восточное побережье полуострова Индостан. Об этом сообщает в понедельник газета The Indian Express.

Как сообщает в понедельник газета The Times of India, в штатах Западная Бенгалия и Одиша циклон затронул более 450 тыс. человек. Ветром повреждено порядка 60 тыс. домов, восемь рыбаков числятся пропавшими без вести. В настоящее время циклон движется на восток, постепенно теряя силу.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Бангладеш из-за циклона погибли 13 человек. По информации The Indian Express, в Бангладеш 36 рыбаков пропали без вести в Бенгальском заливе, не менее 6 тыс. домов были частично или полностью разрушены сильным ветром.