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Жителя Северной Осетии подозревают в финансировании ИГ

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Северной Осетии по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по республике.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Республике Северная Осетия - Алания во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО выявлен и пресечен канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство", организованный гражданином России, уроженцем Республики Северная Осетия - Алания", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, злоумышленник пересылал деньги, переведенные по счетам одного из банков, а затем обналиченные средства отправлял через расчетную систему "Хавала" в Сирию одному из членов террористической группировки.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются другие участники схемы переправки денег в Сирию в террористических целях.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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