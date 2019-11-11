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Ребенок умер на картодроме на Ямале

В региональном главке СК уточнили, что во время заезда столкновений и аварий не было

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Ребенок умер на картодроме в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по региону.

"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года на картодроме, расположенном в городе Салехарде, скончался 10-летний ребенок. Установлено, что смерть произошла во время тренировочного заезда на картинге. Также установлено, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проводится проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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