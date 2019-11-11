Ребенок умер на картодроме на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Ребенок умер на картодроме в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по региону.

"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года на картодроме, расположенном в городе Салехарде, скончался 10-летний ребенок. Установлено, что смерть произошла во время тренировочного заезда на картинге. Также установлено, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проводится проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение.