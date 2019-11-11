В Брянской области ликвидатор аварии на ЧАЭС попался на мошенничестве с выплатами

ТАСС, 11 ноября. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) незаконно получил более 1,3 млн рублей на приобретение жилья. Уголовное дело по статье "Мошенничество с выплатами" возбуждено по материалам областного управления ФСБ, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Как установлено в ходе проверки, 70-летний житель деревни Любовшо Красногорского района, имея статус ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, скрыл факт, что ранее имел в собственности жилой дом, который незадолго до проведения мошеннических действий подарил своей жене, дабы сослаться на отсутствие жилой площади", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой.

По данным регионального УФСБ, ущерб федеральному бюджету составил 1,3 млн рублей. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.