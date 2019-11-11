Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянской области ликвидатор аварии на ЧАЭС попался на мошенничестве с выплатами

Мужчина незаконно получил более 1,3 млн рублей на покупку жилья

ТАСС, 11 ноября. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) незаконно получил более 1,3 млн рублей на приобретение жилья. Уголовное дело по статье "Мошенничество с выплатами" возбуждено по материалам областного управления ФСБ, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Как установлено в ходе проверки, 70-летний житель деревни Любовшо Красногорского района, имея статус ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, скрыл факт, что ранее имел в собственности жилой дом, который незадолго до проведения мошеннических действий подарил своей жене, дабы сослаться на отсутствие жилой площади", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой.

По данным регионального УФСБ, ущерб федеральному бюджету составил 1,3 млн рублей. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Источник: российское бюро Интерпола уведомили о задержании националиста Мазура в Польше
Польские пограничники задержали Игоря Мазура на основании запроса из России, где он обвиняется в связях с незаконными вооруженными формированиями в 1994-1995 годах, действовавшими на территории Чечни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС