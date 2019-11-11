Источник: женщина с ребенком погибли в Москве в результате суицида

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Женщина с ребенком погибли на северо-востоке Москвы в результате самоубийства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Она покончила с собой, убив одного ребенка. Второй выжил, его состояние оценивается как тяжелое. В момент суицида женщина была дома одна. Муж приехал, как только узнал о случившемся", - сказал собеседник агентства.

Рядом с погибшей был обнаружен еще один ее ребенок - шестилетний мальчик. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают родственников погибших, допрашивают очевидцев.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").