В горах Крыма упал парапланерист

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Мужчина не справился с управлением парапланом и упал на горе Клементьева в Крыму. Об этом в понедельник сообщается на сайте Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-спас".

"На горе Клементьева парапланерист не справился с управлением летательным аппаратом, упал и получил травмы. Самостоятельно передвигаться не может, срочно требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1 города Феодосия с травмами различной тяжести.

По данным пресс-службы, парапланеристом оказался местный житель 1984 года рождения из Алушты.