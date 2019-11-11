Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд Ставрополья оставил в СИЗО фигуранта дела экс-сенатора Арашукова

Ахмеда Коцбу ранее арестовали на два месяца

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение районного суда об аресте на два месяца фигуранта дела экс-сенатора Рауфа Арашукова - бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в краевом суде.

На эту тему
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Решение районного суда осталось без изменения", - сказал собеседник агентства. Ленинский районный суд города Ставрополя 25 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для Коцбы.

Ахмеда Коцбу задержали в октябре 2019 года по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Коцба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация преступного сообщества, а также присвоение и растрата"). Он ранее являлся замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сотрудником компании также был арестованный на два месяца родственник отца бывшего сенатора Беслан Арашуков.

Ранее Следственный комитет избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения для задержанного по этому же делу главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного. Двоюродный брат отца сенатора Беслан Арашуков был направлен в СИЗО на два месяца. Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предприниматель Владимир Козлов, задержанный в Ставрополе в рамках этого дела, дал признательные показания, активно сотрудничает со следствием и отправлен под домашний арест.

Теги
РоссияСтавропольский крайДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Реклама на ТАСС
В Приморье пограничники изъяли у контрабандистов 240 медвежьих лап и лапы амурского тигра
Силовики задержали двух россиян и двух иностранцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС