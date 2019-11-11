Суд Ставрополья оставил в СИЗО фигуранта дела экс-сенатора Арашукова

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение районного суда об аресте на два месяца фигуранта дела экс-сенатора Рауфа Арашукова - бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в краевом суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Решение районного суда осталось без изменения", - сказал собеседник агентства. Ленинский районный суд города Ставрополя 25 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для Коцбы.

Ахмеда Коцбу задержали в октябре 2019 года по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Коцба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация преступного сообщества, а также присвоение и растрата"). Он ранее являлся замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сотрудником компании также был арестованный на два месяца родственник отца бывшего сенатора Беслан Арашуков.

Ранее Следственный комитет избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения для задержанного по этому же делу главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного. Двоюродный брат отца сенатора Беслан Арашуков был направлен в СИЗО на два месяца. Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предприниматель Владимир Козлов, задержанный в Ставрополе в рамках этого дела, дал признательные показания, активно сотрудничает со следствием и отправлен под домашний арест.