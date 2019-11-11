В Приморье пограничники изъяли у контрабандистов 240 медвежьих лап и лапы амурского тигра

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота более 240 медвежьих лап и две лапы амурского тигра. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два россиянина и два иностранца.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу дериватов диких животных. Из незаконного оборота изъято более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта", - сказали в ЦОС.

По данному факту проводится разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение.