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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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Защита подозреваемого в убийстве историка Соколова намерена добиваться домашнего ареста

Утром 9 ноября преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Защита подозреваемого в жестоком убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета и историка Олега Соколова намерена в суде добиваться для него домашнего ареста в качестве меры пресечения.

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Об этом сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев.

"Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал адвокат.

Почуев добавил, что Соколов раскаивается в содеянном.

"Он полностью раскаивается. <...> Но защита не со всем согласна. Это не рядовое преступление, есть вопросы", - сказал адвокат.

Суд изберет меру пресечения Соколову в понедельник. Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по городу сообщали ТАСС, что следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что его подзащитный "придерживается признательной позиции".

Теги
РоссияЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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