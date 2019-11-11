Защита подозреваемого в убийстве историка Соколова намерена добиваться домашнего ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Защита подозреваемого в жестоком убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета и историка Олега Соколова намерена в суде добиваться для него домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Об этом сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев.

"Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал адвокат.

Почуев добавил, что Соколов раскаивается в содеянном.

"Он полностью раскаивается. <...> Но защита не со всем согласна. Это не рядовое преступление, есть вопросы", - сказал адвокат.

Суд изберет меру пресечения Соколову в понедельник. Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по городу сообщали ТАСС, что следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что его подзащитный "придерживается признательной позиции".