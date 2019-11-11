Пожар в школе в Дагестане мог произойти из-за неисправности электропроводки

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в школе для начальных классов в Гунибском районе Дагестана является неисправность электропроводки, сообщил в понедельник ТАСС директор Тлогобской средней школы Абдулла Османов.

По данным МЧС, утром в понедельник в начальной школе в населенном пункте Тлогоб произошел пожар. Его площадь составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

"Предварительной причиной возгорания является неисправная электропроводка. Пожар начался с чердака здания, оттуда дальше распространился", - сказал директор.

По его словам, в сгоревшем здании обучались четыре начальных класса, общая численность школьников - 28 человек. "Занятия для них будут проводиться в здании детского сада, которое недавно построено и готовилось к сдаче в эксплуатацию. Туда мы занесем парты и стулья, остальные необходимые условия имеются", - уточнил собеседник, добавив, что вопрос строительства нового здания пока остается открытым.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Гунибского района, здание школы было сборно-щитовое, оно было построено в 1970-е годы. Пожар случился рано утром, возгорание заметила уборщица. В результате пожара здание школы сгорело полностью. На место ЧП выехало руководство района.