Кассационный суд в Москве признал незаконным содержание под стражей до 3,5 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции (Москва) признал незаконным продление столичными судами до 3,5 года срока содержания под стражей обвиняемому в мошенничестве. Такое решение суд вынес, рассмотрев первую жалобу на избрание меры пресечения.

Жалобу в суд подал адвокат 43-летнего уроженца Тверской области Алексея Чернова, обвиняемого в мошенничестве в период, когда он возглавлял муниципальное предприятие "Дирекция единого заказчика Можайского района Москвы".

По словам адвоката Мартина Зарбабяна, его подзащитный уже 43 месяца находится в СИЗО - его заключили под стражу в апреле 2016 года и суды раз за разом отказывали в изменении меры пресечения. "Три раза дело возвращали прокурору, оно побывало уже в четырех судах", - заявил адвокат. Единственным аргументом заключения под стражу, отметил он, было заявление следствия о попытке его подзащитного повлиять на одного свидетеля, но в апреле этого года дело было вновь передано на рассмотрение в Кунцевский суд Москвы, где выступили уже почти все свидетели обвинения. Кроме того, заметил защитник, суды не аргументировали невозможность применения иной меры пресечения, включая домашний арест, учитывая, что его подзащитный живет с семьей в Москве.

Чернов уже был осужден на 6,5 года, но приговор был отменен. "С учетом закона "день за полтора" он уже фактически отбыл срок наказания, которое ему может быть назначено судом. Какие нарушения допустит человек, если он уже фактически отбыл срок наказания?" - обратился к суду адвокат.

Признать незаконным

Прокурор Ариф Гулиев возразил, что подсудимый обвиняется в хищениях на десятки миллионов рублей, а выводы судов о продлении меры пресечения были "достаточно мотивированными". Кроме того, по его словам, преступление не может относиться к разряду совершенных в сфере предпринимательской деятельности, если был причинен вред государственному или муниципальному предприятию или их имуществу. Сам подсудимый, участвовавший в заседании через видео-конференц-связь из столичного СИЗО-3 ("Пресня"), попросил дать ему возможность до приговора находиться дома с женой и двумя детьми, сообщив, что за время нахождения под стражей ему был поставлен диагноз "риск инсульта".

"Кассационную жалобу адвоката удовлетворить частично. Постановление Кунцевского районного суда Москвы от 25 июля и апелляционное постановление судебной коллегии по делам Мосгорсуда от 13 августа отменить. Содержание Чернова А. В. под стражей в период с 30 июля по 17 октября 2019 года признать незаконным", - огласил решение председательствующий судья Евгений Чуманов. Мотивировочную часть решения суд обещает изготовить в течение трех дней.

Жалоба была удовлетворена лишь частично, поскольку в день ее поступления в кассационный суд 1 октября Кунцевский суд Москвы вновь досрочно продлил срок ареста до 17 января 2020 года, а 31 октября Мосгорсуд подтвердил это решение. Как сообщил ТАСС адвокат Зарбабян, для решения об освобождении он подаст жалобу на новые решения столичных судов.