Причиной массовой госпитализации школьников на Кубани стал норовирус

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Причиной массовой госпитализации школьников из Кропоткина на Кубани в большинстве случаев является норовирус. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В воскресенье краевой Минздрав сообщал, что дети разных возрастов стали массово поступать в инфекционное отделение больницы Кропоткина. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, региональная прокуратура проводит проверку. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, в больницу попали 65 детей с признаками кишечной инфекции, они являются учащимися семи школ города.

"По результатам проведенных исследований у 36 человек выведен возбудитель кишечной инфекции - норовирус", - сказала собеседник агентства, уточнив, что его источником может являться пища.

В ведомстве уточнили, что специалисты проводят внеплановые проверки организаций, занимающихся поставками питания в школы. По словам собеседника агентства, поставщиков было несколько.