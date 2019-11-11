Абхазия обратилась к России за помощью в тушении лесных пожаров

СУХУМ, 11 ноября. /ТАСС/. МЧС Абхазии обратилось к российским коллегам за помощью в тушении лесных пожаров в труднодоступной горной части республики. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Министр сегодня направил официальное письмо в адрес МЧС Российской Федерации, потому что тушить с земли невозможно, поэтому только с воздуха должна спецавиация <...> Мы обращаемся к российской стороне, чтобы они оказали нам содействие в тушении лесных пожаров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, площадь пожаров составляет порядка 10 га. "Более чем 10 га леса горят в горной Абхазии. Это горная, труднодоступная часть Абхазии, проблема в том, что много локальных очагов возгорания. Территория затянута дымом", - сообщили в МЧС.

В регионе стоит сухая и теплая погода, отметили в министерстве.